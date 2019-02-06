Son Dakika Haberleri: Kripto Fetö Şüphelisi Mühendisler Adliyede

Kripto Fetö Şüphelisi Mühendisler Adliyede

54 dakika önce

Kripto FETÖ şüphelisi mühendisler adliyede FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 4 yüksek mühendis adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma...

Kripto FETÖ şüphelisi mühendisler adliyede
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 4 yüksek mühendis adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 4 yüksek mühendis adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatları bulunduğu tespit edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. TÜBİTAK'ta aktif olarak çalıştıkları tespit edilen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yüksek mühendis olarak görev yapan ve kendilerini gizledikleri ve kripto oldukları öğrenilen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen ve halen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantıları olduğu tespit edilen şahısların götürüldükleri Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:33 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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