KRİPTOPARA – En büyük 100'den 77'si düştü
25 dakika önce
– Kripto para bririmleri piyasalarında etkili olan düşüş eğiliminin devam etmesiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 77'si düştü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:08 Kaynak: DHA
– Kripto para bririmleri piyasalarında etkili olan düşüş eğiliminin devam etmesiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 77'si düştü.
Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, Cuma günü 10 bin 987 dolara düştükten sonra hafif toparlanarak yeniden 11 bin doların üstüne çıkmasına rağmen son 24 saatte yüzde 4.90 düşüşle 11 bin 275 dolardan işlem gördü. Bitcoin, 200 milyar 70 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.4'ünü oluşturdu.
Toplam 2,318 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 77'sinde görülen düşüşe son 24 saatte yüzde 10.70 ile 79'uncu sıradaki VestChain öncülük ederken, en büyük 10'dan da Bitcoin'den sonra yüzde 4.13 ile en çok Ripple değer kaybetti. Söz
konusu düşüşe bağlı olarak piyasa hacmi 321 milyar 591 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 74 milyar 501 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
Bitcoin yüzde 4.90 Ethereum
yüzde 1.33
Ripple yüzde 4.13
Litecoin yüzde 3.22
Bitcoin Cash yüzde 2.94
EOS yüzde 2.66
Binance Coin yüzde 1.04
Tether yüzde 0.64
Bitcoin SV yüzde 0.84
TRON yüzde 0.97 düştü.
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