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Kritik kararı bayram süreci belirleyecek! Ziya Selçuk duyurdu: Ne tedbir varsa yapalım, inşallah 6 Eylül'de okulları açacağız - Son Dakika

Kritik kararı bayram süreci belirleyecek! Ziya Selçuk duyurdu: Ne tedbir varsa yapalım, inşallah 6 Eylül'de okulları açacağız

17.07.2021 14:57

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir programda yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kritik karar için bayram sürecini işaret eden Bakan Selçuk, "Bayram döneminde halkımızdan istirham ediyorum, rica ediyorum. Özellikle üstüne basa basa rica ediyorum. Bayram döneminde dikkatli olalım vaka sayısının artmaması için. Ne tedbir varsa yapalım. İnşallah 6 Eylül'de okulları açacağız. Bunun için ne gerekliyse yapacağız" dedi.

Çok sayıda Anadolu kanalının ortak canlı yayınıyla izleyicilerle buluşan "Anadolu Soruyor" programının konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili soruları yanıtladı.

"DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARI YIL BOYUNCA AÇIK OLACAK"

Uzaktan eğitim sürecine hazır olduklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütün dünyanın yaşadığı ciddi bir problem dönemi var ve 100 senede bir gelen ilginç bir kapasitesi, ilginç bir sonucu olan bir dönem. Böyle bir dönemde de ülkeler uzaktan eğitime hazır olmadıkları için ne yapacaklarına şaşırdılar. Ancak Türkiye'nin 'FATİH projesi' ile geçmişteki yaptığımız uzaktan eğitim çalışmaları bizim için sürpriz olmadı. Özellikle uzaktan eğitim konusu ele alınırken salgından bir yıl önce biz bunu gündeme getirmiştik. Çalışmalarımız başladı diye. Ama bunu salgın için söylememiştik. Uzaktan eğitimin kısmen eğitim hayatımızda olması gerektiği noktasında bir bulguydu bu. Bizim için büyük bir problem olmadı bu. Ders bazlı bunu bölen ülke sayısı 3-4'ü geçmiyor. Bunlar verilere bağlı olduğu için rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Bu 10 günde oluşturuldu. Normalde 1 yıl gibi süre gereklidir ama bizim o kadar süremiz yoktu. 10 gün içinde tamamladık. Birçok kurumumuzun desteğiyle biz bunu yapabildik. Kapalı dönemlerde başka ülkelerde gördüğümüz şey şu; sadece velilere mail atıp bu haftaki konular şunlardır şeklinde bir iletişimleri vardı. Ama biz doğrudan doğruya her bir dersin öğretmenini devreye soktuk. Lise son ve sekizinci sınıflar için hafta sonu youtuber şeklinde dersler de yapılmaya başlandı. Yıl boyunca yüz yüze destekleme kurslarımız açıktı. Bütün yıl, önümüzdeki yıl boyunca destekleme yetiştirme kursları yıl boyu açık kalacak salgın döneminde kaldığı gibi. Biz fırsat adaletini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH 6 EYLÜL'DE OKULLARI AÇACAĞIZ"

Okulların 6 Eylül tarihinde açmayı planladıklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Türkiye'nin şu anda şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım. Bayram döneminde halkımızdan istirham ediyorum, rica ediyorum. Özellikle üstüne basa basa rica ediyorum. Bayram döneminde dikkatli olalım vaka sayısının artmaması için. Ne tedbir varsa yapalım. Bunu bu ülkenin geleceği için yapalım, bunu bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Hepimiz okulları açmak istiyoruz. Bu hazırlıkları birlikte yapacağız noktasında toplumun tüm fertlerinin elini masaya koyması lazım. Açılacak ve açacağız biz bunu. Bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı. Bu ülke öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha fazla yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, İnşallah 6 Eylül'de okulları açacağız. Bunun için ne gerekliyse yapacağız. Hijyen bütçemiz bu dönemde 8 kat arttı. Toplumun desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Kritik kararı bayram süreci belirleyecek! Ziya Selçuk duyurdu: Ne tedbir varsa yapalım, inşallah 6 Eylül'de okulları açacağız

Ziya Selçuk, Türkiye, Bayram, Eylül, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Eğitim Kritik kararı bayram süreci belirleyecek! Ziya Selçuk duyurdu: Ne tedbir varsa yapalım, inşallah 6 Eylül'de okulları açacağız - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Caner Kayalı: Maşaallah siz bütün tedbirleri 1 temmuz itibari ile almışsınız.Pardon bütün tedbirsizlikleri demek istedim.Şimdide yağmur duası gibi aşı duasınamı çıkalım? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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