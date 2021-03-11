Kronik böbrek hastalığından korunmak için düzenli egzersiz önerisi - Son Dakika

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tülin Akagün, kronik böbrek hastalığından korunmak için düzenli egzersiz yapılmasını tavsiye etti.

Akgün, "11 Mart Dünya Böbrek Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kronik böbrek hastalığının dünyada ve Türkiye'de sık görülen bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı tarama çalışmasında Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunduğunun saptandığını aktaran Akgün, böbrek hastalığının erken saptanırsa sıklıkla önlenebileceği veya ilerlemesinin geciktirilebileceğine dikkati çekti.

Akagün, hastalığın farkındalığının düşük olmasının, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermediğini ifade ederek, bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeniyle son dönem böbrek yetmezliğinin geliştiğini ve yaşam kalitesinin bozulduğunu kaydetti.

Kronik böbrek hastalığından korunmak için düzenli egzersiz yapılmasını öneren Akagün, "Düzenli egzersiz yapın. Sağlıklı beslenin ve vücut ağırlığınızı koruyun. Tuzu azaltın, yeterli sıvı alın. Sigara içmeyin, ağrı kesici ilaçlardan kaçının. Kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün. Risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin." ifadesini kullandı.