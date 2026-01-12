Kruvaziyer Yolcu Sayısı 2 Milyonu Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kruvaziyer Yolcu Sayısı 2 Milyonu Geçti

Kruvaziyer Yolcu Sayısı 2 Milyonu Geçti
12.01.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılında limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı 2 milyon 138 bin 136'ya ulaştı. Böylece 2013 yılından sonra ilk kez kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesinin üzerine çıktık" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "2025 yılında, limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı 2024 yılına göre yüzde 15,1 artışla 1375'e; kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 13,2 artışla 2 milyon 138 bin 136'ya ulaştı. Böylece, 2013 yılından sonra ilk kez kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesinin üzerine çıktık" dedi.

'ARALIK AYINDAKİ EN YÜKSEK YOLCU SAYISINA ULAŞTIK'

2025 yılı Aralık ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "2025 yılı aralık ayında limanlarımıza 28 kruvaziyer gemi uğrak yaptı. Kruvaziyer yolcu sayısında da 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 16,3 artış oldu. 2025 Aralık ayı, 40 bin 773 yolcu ile aralık ayları içerisinde en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaştı" açıklamasında bulundu.

KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE

Uraloğlu, aralık ayında İstanbul limanlarına 9 kruvaziyer gemi ile 17 bin 739 kruvaziyer yolcu, İzmir Alsancak limanına 6 kruvaziyer gemi ile 11 bin 309 yolcu, Kuşadası'na 6 kruvaziyer gemi 5 bin 612 yolcu ve diğer limanlara da 7 kruvaziyer gemi ile 6 bin 113 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. Bir yıllık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, "2025 yılında, Kuşadası limanı 617 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 265 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 116 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 995 bin 843 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 625 bin 517 yolcu ile İstanbul limanları ve 138 bin 166 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı takip etti" dedi.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kruvaziyer Yolcu Sayısı 2 Milyonu Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 12:58:31. #7.11#
SON DAKİKA: Kruvaziyer Yolcu Sayısı 2 Milyonu Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.