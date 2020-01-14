KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan sanayi üretimi değerlendirmesi - Son Dakika
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KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan sanayi üretimi değerlendirmesi

6 saat önce

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretimindeki ılımlı artış ivmesinin sürdüğünü belirterek, üretimdeki artışın, ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri de güçlendirdiğini bildirdi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan sanayi üretimi değerlendirmesi, System.String[]

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretimindeki ılımlı artış ivmesinin sürdüğünü belirterek, üretimdeki artışın, ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri de güçlendirdiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksinin, kasım ayında aylık yüzde 0,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1'lik artış gösterdiğini aktaran Zeytinoğlu, "Sanayi üretiminde ılımlı artış ivmesi sürüyor. Üretimdeki artış, ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri de güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, sanayi üretiminde temmuz 2018'den bu yana en yüksek oranlı artışın yaşandığına işaret ederek, "Yüzde 5'in üzerindeki artışları önemli buluyoruz çünkü 2018 yılının aynı ayında yüzde 7'lik gerileme olmuştu. Kasımda böyle bir artış göreceğimizi de bekliyorduk ancak bunun süreklilik kazanması da gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, aylık bazdaki yüzde 0,7'lik sınırlı artışı, üretimde toparlanmayı göstermesi bakımından olumlu olduğunu bildirdi.

Ara malı ve sermaye malı üretimindeki toparlanmanın "olumlu sinyaller" verdiğini vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kasım ayında imalat sanayinde aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 5,3 artış olmuş. Ara malı imalatı aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,7 artmış. Sermaye malı üretiminde de aylık yüzde 2,4, yıllık yüzde 7,5 olduğunu görüyoruz. Yatırım artışlarının göstergesi olan bu kalemlerde gerçekleşen ortalamanın üzerindeki artışları değerli buluyoruz. Yüksek teknolojili ürünlerdeki aylık yüzde 6,8, yıllık yüzde 17,8'lik artışı olumlu değerlendiriyoruz."

Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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