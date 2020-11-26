KSO'da, pandeminin otomotiv sektörüne etkisi konuşuldu - Son Dakika

KSO'da, pandeminin otomotiv sektörüne etkisi konuşuldu

26.11.2020 10:32
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Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından 'Dış Pazarlarda Pandeminin Otomotiv Sektörüne Etkisi" toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından 'Dış Pazarlarda Pandeminin Otomotiv Sektörüne Etkisi" toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye, Çin, Kanada ve Amerika'dan konuşmacıların katıldığı çevrim içi toplantıda pandeminin otomotiv sektörünü olumsuz etkilediği, ancak özellikle otonom araç teknolojisi için de fırsatlar oluşturduğu vurgulandı.

Toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, otomotiv sektörünün Konya'nın önde gelen sektörlerinden biri olduğunu söyledi. Sektörde 400'den fazla firmanın üretim yaptığı, 11 binin üzerinde doğrudan istihdam sağlandığı bilgisini paylaşan Sevda Kayhan Yılmaz, "Makine ve aksamları sektörünün ardından, otomotiv sektörümüz 384 milyon dolar ihracat ile 2019 yılında ihracatımızda ikinci sırada yer aldı. Bu Konya'nın ihracatının yüzde 20'sine denk geliyor. Bu yılın ilk 10 ayında da, pandeminin en çok etkilediği sektörlerden birisi olmasına rağmen, 334 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirildi. Konya, otomotiv sektöründe Türkiye'de en çok ihracat gerçekleştiren 8. il. Konya sektörde bu 8 il içerisinde, ilk 10 ayda ihracatını artırmayı başaran tek il konumunda" diye konuştu.

KSO, sektörün gelişmesine katkı sunuyor

Konya otomotiv sektörünün gelişmesi için Konya Sanayi Odası'nın birçok çalışmayı hayata geçirdiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'de sektörün ilk kümelenme projesi olan, Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi'nin KSO tarafından kurulduğunu, birçok yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonu düzenlendiğini ve son 5 yılda 200'ün üzerinde ikili iş görüşmesi organize edildiğini aktardı.

Konya Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) konferanslarının da sektörde marka haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: "Oda olarak, Konya otomotiv sektörüne yönelik yaptığımız çalışmaların en önemlilerinden bir tanesi de, OSEG konferanslarımız oldu. Sektörde bir marka haline gelen OSEG Konferanslarımızın 2018 yılında 5.'sini gerçekleştirmiştik. Her konferansımızda sektörün geldiği son durumu, yeni teknolojileri ve trendleri ele aldık. Sektörde daha fazla nasıl katma değer oluşturabiliriz diye tartıştık. Bu yıl 6.'sını gerçekleştirmeye hazırlandığımız, ancak pandemi dolayısıyla ertelemek zorunda kaldığımız OSEG konferansımızı, koşulların el verdiği ilk fırsatta tekrar yapacağız."

Otomotiv sektörü, sürecin normale dönmesini bekliyor

Toplantının moderatörü FEV Asya Başkan Yardımcısı Taner Göçmez, organizasyonu düzenlediği için Konya Sanayi Odası'na teşekkür ederek, "Konya Sanayi Odası'nın çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında herkes çok takdir ediyor. Gerçekten sürekli bir liderlik var. Hepimiz görüyoruz. Başarılar diliyorum" dedi. Pandeminin otomotiv sektörüne etkilerini aktaran Göçmez, "Bu yıl, yüzde 20 ile yüzde 40 arasında binek araç pazarında düşme söz konusu. Bu otomotiv sektörü için ciddi bir rakam. Bu etki, tedarik zincirindeki herkese yansıyor. Sektör çok ciddi bir şekilde sürecin normale dönmesini bekliyor" dedi.

Tedarikçilerin mali yapısına önem veriliyor

Daimler Otomotiv Satın Alma Müdürü Baran Tankut Gümüşel, tedarikçileri ile çalışmalarında dikkat ettikleri hususları anlattı. Gümüşel, "Tedarikçinin kalite kontrolü, global OEM'lerle çalışıyor mu, otomasyona yönelik neler yapılıyor, AR-GE imkanları nelerdir, hangi yenilikçi ürünler geliştiriliyor, ürün portföyü nelerdir. Hangi riskleri bizim için hafifletiyorlar bunlar bizim için önemli kriterler. Ayrıca, tedarikçi olmak isteyen şirketin mali durumu iyi değilse bu bizim için büyük bir risk oluşturuyor" diye konuştu.

Daha güçlü bir tedarik zincirine ihtiyaç var

ApmaTEC Teknoloji Baş Yöneticisi Colin Singh Dhillon da, firmalarının otomotiv ve havacılık sektöründe faaliyet gösterdiğini söyleyerek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kovid-19 pandemisinin firmalarının hedeflerini etkilediğini aktaran Dhillon, "Kovid-19 döneminde, kendimize dersler çıkardık. Daha dayanaklı ve güçlü bir tedarik zincirine ihtiyaç olduğunu gördük. Bu noktada hepimizin stoklarına bakması, yeniden çalışma yapması gerekiyor. Ben, 2021'in iyi olacağını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Pandemi, otonom teknolojisini daha fazla geliştirdi

Motion Fiziks Operasyon Müdürü Chase Williams ise, pandemi döneminde araç satışlarında düşüş olmasına rağmen, otonom sürüş teknikleri sektörü için bu dönemin bir fırsat olduğunu söyledi. Williams, şunları kaydetti: "Bu dönemde birçok sektörde araçların otomatize edildiğini gördüm. Bu alanda büyük bir artış ve ihtiyaç var. Otomatik hijyen araçlarına olan ilgi ve ihtiyaç artıyor. Bu noktada ben Kovid-19'un otomasyon sektörü için, otomatik sürüş sistemleri sektörü için bir fırsat olarak kullanıldığını görüyorum. Birçok OEM ile birlikte çalışıyorum. Bu geliştiricilerin çoğu araçlarını modifiye ediyorlar ve kendilerini ihtiyaçlara göre optimize ediyorlar."

Konuşmaların ardından, program soru ve cevaplar ile devam etti. - KONYA

KSO'da, pandeminin otomotiv sektörüne etkisi konuşuldu
KSO'da, pandeminin otomotiv sektörüne etkisi konuşuldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Konya Sanayi Odası, Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KSO'da, pandeminin otomotiv sektörüne etkisi konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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