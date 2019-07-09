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KTFF'den TFF'ye ziyaret

2 saat önce

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

KTFF'den TFF'ye ziyaret, System.String[]
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile KTFF 1. Başkan Vekili Orçun Kamalı ve KTFF Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Özsağlam yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:25 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor
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