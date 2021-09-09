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KTO'da yılın ahisi kaftanı törenle giydirildi - Son Dakika

KTO'da yılın ahisi kaftanı törenle giydirildi

09.09.2021 14:09
KTO'da yılın ahisi kaftanı törenle giydirildi, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından 'Yılın Ahisi' seçilen hayırsever işadamlarından Mustafa Nevzat Özhamurkar'a, düzenlenen törenle 'Ahilik Kaftanı' giydirildi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından 'Yılın Ahisi' seçilen hayırsever işadamlarından Mustafa Nevzat Özhamurkar'a, düzenlenen törenle 'Ahilik Kaftanı' giydirildi.

34. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan törene Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve protokol üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ahilik Teşkilatının temellerinin Kayseri'de atıldığını belirterek, "Ahiliğe bu günlerde o kadar çok ihtiyacımız var ki. Sadece esnaf kesiminin değil, tüm toplumun ihtiyacı var. Ahiliği bizim yaşatmamız gerekiyor. Tüm bireylerin de ahilik kültürünü yaşaması gerekir. Güzel ahlakı, iyiliği, sevgiyi, başkalarının hakkına saygıyı, adil ve eşit olmayı öğütleyen Ahilik Kültürü; geçmişten günümüze uzanan, gelecekte de yaşatılması gereken önemli bir yaşam felsefesidir. Ahi, helal haram ölçüsünü şiar edinmiş, ustasının, ortağının, çırağının, yamağının hakkını gözeten, devletine vergisini, milletine zekatını eksiksiz veren kişidir. Ahi, dedikodu yapmayan, fitneden uzak duran, ne komşusunu, ne aynı sektördeki meslektaşını ne de herhangi birinin açığını, eksiğini aramayan kişidir" dedi.

Kayseri'nin ahilik kültürünü en iyi yaşayan ve yaşatan bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Gülsoy, "Müşteri velinimetimizdir olgusunu en iyi uygulayan bir esnaf ve ticaret kesimimiz var. Paylaşımcı ve hayırsever kimliğimizde Ahilik kültüründen gelmektedir. Ahilerimizin tembihlediği gibi her zaman "biz" demekteyiz. Sadece kendi menfaatlerimizi gözeterek ticaret yapmak, yetiştiğimiz kültüre büyük haksızlıktır. Bu nedenle biz büyüklerimizden ne gördüysek ticarette bunu uyguladık. Atalarımız bize, ticaretin sadece almak satmaktan ibaret olmadığını, bunun yanında sevgi, saygı, vefakarlığın da ticaretle iç içe olduğunu, eğer bunlar varsa esas kazancın o zaman sağlandığını söylediler. Biz de daima kazanan olmak adına, bizi biz yapan değerleri yitirmemek için çabalıyoruz. Alın teri olmadan helal kazancın olmayacağına inanan insanımız helal olmayanı hiçbir zaman tercih etmemiştir. Bizler; alın teri ile çalışmayı; emeğin, beraberinde bereketi getireceğine olan inancı, alırken de satarken de adil olmayı ahilik kültürü ile yetişen atalarımızdan öğrendik. Şimdi de öğrendiğimizi yaşamak, yaşadığımızı yaşatmak ve değer yargılarımızı geleceğe aktarmak konusunda bizlere önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullandı. Başkan Gülsoy, 2021 Ahi Evran Yılında kurumların Yılın Ahilerini kendilerini seçtiğini ifade ederek şunları söyledi;

"Kayseri Ticaret Odası olarak 1983 - 1992 yılları arasında Odamız Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yapmış, şu anki odamızın mevcut hizmet binasının yapılmasında büyük emekleri olan, daha sayamadığım birçok kurumda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş, son olarak ta Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevveli Heyet Başkanlığı görevini yürüten kıymetli büyüğümüz ve aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Sayın Mustafa Nevzat Özhamurkar'ı seçtik. Kıymetli Büyüğüm Mustafa Nevzat Özhamurkar'ın bendeki yeri de çok farklı. Yapacağım işlerde akıl danıştığım, sohbetinden keyif aldığım çok değerli bir isim. Bunu zaman zaman yaptığım toplantılarda da örnekler vererek dile getiriyorum. Rabbim kendine sağlıklı uzun ömürler versin."

Kayseri'de Ahi kültürünün hala yaşadığını söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da, "Biz Ahiliği anlatmaya değil, Ahiliği anlamaya geldik haftaları da Ahi Evran'ı anlamak için yapıyoruz. Bazen 'Ahilik mi kaldı kardeşim, ne ahiliği' diyorlar. Evet Kayseri'de Ahilik yaşıyor. Fırınlarımızda daha askıda ekmek uygulamamız var. Ben teşekkür ediyorum böyle düşünceli insanlara, lokantalarımıza bir vatandaşımız gelip de 'ihtiyacım var, karnım aç' dediğinde hiçbir lokantamız boş çevirmiyor. Bu adettendir, usuldendir ve dinimiz gereği de böyledir" diye konuştu. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, "Biz Kayseri olarak Ahilik kültürünü her yerde çok güzel yaşatıyoruz. Çünkü Kayseri ticaretin merkezi ve bir ticaret şehri. Özellikle bu yılın Cumhurbaşkanımız tarafından Ahilik yılı ilan edilmesi Ahilik kavramına ayrı bir önem kattı. Erciyes Üniversitesi olarak biz Ahilik yılını bir istişare toplantısı ile başlattık. Böyle başlamış olan Ahilik yılı inşallah programlar ile devam edecek. Ahilik güzel ahlaktır, etiktir, güzel insan olmaktır, iyi insan olmak ve örnek olmaktır. Bunu dinimiz gereği yaşatmamız gerekiyor. Ahiliği en güzel yaşatması gerekenlerde Kayserililerdir. Kayseri'de esnaflarımız, sanayicilerimiz Ahiliği yaşatsın ki ülkemize örnek olsun" ifadelerini kullandı.

Törende Yılın Ahisi Mustafa Nevzat Özhamurkar'ın geçmişten günümüze eşi, çocukları ve torunlarıyla özel günlere ait fotoğraflardan oluşan slayt gösterisi izletildi. Konuşmaların ardından 'Şed Kuşatma Töreni'ni canlandırıldı. 'Yılın Ahisi' Mustafa Nevzat Özhamurkar'a kaftanı Başkan Gülsoy ve Mustafa Alan tarafından giydirildi. Kaftanını giyen Özhamurkar'a günün anısına plaket takdim edildi. Tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - KAYSERİ

KTO'da yılın ahisi kaftanı törenle giydirildi
KTO'da yılın ahisi kaftanı törenle giydirildi
KTO'da yılın ahisi kaftanı törenle giydirildi
KTO'da yılın ahisi kaftanı törenle giydirildi
KTO'da yılın ahisi kaftanı törenle giydirildi
KTO'da yılın ahisi kaftanı törenle giydirildi
KTO'da yılın ahisi kaftanı törenle giydirildi

Ticaret, Kayseri, Ahilik, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KTO'da yılın ahisi kaftanı törenle giydirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KTO'da yılın ahisi kaftanı törenle giydirildi - Son Dakika
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