KTO'dan işletmelere virüsle mücadele rehberi - Son Dakika

KTO'dan işletmelere virüsle mücadele rehberi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 21 ayrı sektör için hazırlanan 'Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi' afişlerini üyelerine dağıttıklarını söyledi.

KTO'dan işletmelere virüsle mücadele rehberi, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 21 ayrı sektör için hazırlanan 'Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi' afişlerini üyelerine dağıttıklarını söyledi. Gülsoy, "Oda üyelerimiz için hazırlanan afişlerde işletmelerimizde uyulması gereken kurallar belirlenmiştir. Bu rehber afişleri, iş yerlerimizin girişlerine veya herkesin rahatlıkla görülebileceği yerlere asmalıyız" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs (covıd-19) salgın yönetimi ve çalışma rehberleri kapsamında hazırlanan afişler, Kayseri Ticaret Odası tarafından dağıtılıyor. İşletmeleri ziyaret ederek hayırlı işleyen dileyen Başkan Gülsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, afiş ve maske dağıtımı yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kayseri'de salgının yükselişte olduğunu belirtmesi üzerine KTO Yönetimi de tedbirlerin artırılması yönünde üyelerini ziyaretlerini sıklaştırarak uyarılarda bulunuyor. Başkan Gülsoy ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alkan, Talas İlçesindeki halkın keyifli vakit geçirdiği Taş evleri ve yeraltı şehirleriyle ünlü Ali Saip Paşa Sokağı'nı ziyaret etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı ziyarette tarihi mekanda bulunan kafe, restorant, lokanta ile yeme-içme mekanlarının sahipleriyle istişare toplantısı yapıldı. Başkan Gülsoy ile Başkan Yalçın, işletme sahiplerinden korona virüs tedbirleri, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Toplantının ardından Başkan Gülsoy ile Başkan Yalçın, Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerinde uğrak yeri olan Ali Saip Paşa Sokağı'ndaki kafeleri tek tek ziyaret ederek işletmelerde gördükleri eksiklikler konusunda da uyarılar yaptı.

İşletme sahiplerine Kontrollü hayata geçişi sağlayacak afişleri iş yerlerinde herkesin görebileceği yerlere asmalarını isteyen Başkan Ömer Gülsoy, "Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan korona virüs (covid-19) salgın yönetimi ve çalışma rehberleri içerisinde bulunduğumuz bu süreçte işletmelerimiz için oldukça önemli. Oda üyelerimiz için hazırlanan afişlerde işletmelerimizde uyulması gereken kurallar belirlenmiştir. Bu rehber afişleri, iş yerlerimizin girişlerine veya herkesin rahatlıkla görülebileceği yerlere asmalıyız. Birlik olup virüsü yenelim cezalara değil, virüse tedbir alalım" dedi.

Afişlerin dağıtımını yaptıklarını belirten Başkan Gülsoy, " 21 ayrı sektör için hazırlanan afişleri işyerlerini ziyaret ederek dağıtıyoruz. Esnaflarımız işyerlerinde bulundurması ve asması gereken bu afişleri odamızdan da temin edebilirler. Afişleri asmayanlara, aykırı hareket edenlere ve zorunluluklara uymayanlara 'Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 250 TL'den Bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır" diye konuştu

Afişlerdeki uyarılara değinen Başkan Gülsoy, "Afişlerde maskesiz müşteri alınmaması, mesafeye uymak kaydıyla her 4 metrekare için bir kişi bulundurulması, kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında (en az 1,5 metre) olacak şekilde yer işaretlemesi yapılması, maske kullanımı, hijyenin önemi ve mesai saatleri gibi hatırlatmalar bulunmaktadır. Esnafımızdan mağdur duruma düşmemeleri için afişleri asmalarını ve yazılı maddelere harfiyen uymalarını istiyoruz" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da korona virüsle mücadelede rehavete kapılmadan kararlılıkla mücadele gerektiğine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımıza her yerde ve her şartta Maske, Mesafe ve Temizlik kuralına uyulması gerektiğini ifade ediyoruz. Bununla birlikte insanların toplu olarak bir araya geldiği yerlerde de hem denetimlerimiz sürüyor hem de bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Bugün de Ticaret Odası Başkanımızla Talas'ın ünlü Ali Saip Paşa Sokağındaki kafe, restoran, lokanta vs. gibi yeme içme yerlerinde denetimlerde bulunduk. Aynı zamanda da uyulması gereken kuralları içeren rehberin dağıtımını yaptık" diye konuştu.

Başkan Gülsoy ile Başkan Yalçın, Tarihi sokakta 1886 Yılında yapılan Ali Saip Paşa Camini de ziyaret etti. Sokakta bulunan bir Antikacı dükkanını da uğrayan Gülsoy ile Yalçın, tarihi kılıçlar, saatler ve yıllara meydan okuyan malzemeler hakkında işletme sahibinden bilgiler aldı. - KAYSERİ

Ömer Gülsoy, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KTO'dan işletmelere virüsle mücadele rehberi - Son Dakika

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