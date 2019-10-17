KTO'dan ziyaretler

Kayseri Ticaret Odası (KTO) yönetimi, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, 1. Komando Tugay Komutanı Albay Özgür Demir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik'i makamlarında ziyaret etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'a, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alkan, Hüseyin Mercan, Mehmet Gülsoy ve Şevket Uyar eşlik etti.

KTO heyetinin Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve yeni görevlerinde başarılar dilemek için yaptığı ziyaretin ilk durağı 1. Komando Tugay Komutanı Albay Özgür Demir oldu.

Gündemin konuşulduğu ziyarette, sınır ötesi harekatın öneminden de bahsedildi.

Daha sonra heyet, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Başkan Gülsoy, ziyaretlere ilişkin şunları kaydetti:

"Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde daima şanlı ordumuzun yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Daha önce de bir araya geldiğimiz albayımız Sayın Özgür Demir'e görevinde başarılar dileyerek dualarımızın ve kalbimizin daima askerlerimizle birlikte olduğunu belirttik. Aynı şekilde İl Jandarma Komutanlığı görevine gelen albayımız Nadir Çelik ve İl Emniyet Müdürü Sayın Kamil Karabörk'e de hayırlı olsun temennilerimizi ilettik. Kıymetli müdürümüzün yaşadığı acı olay bizleri de derinden üzmüştür. Rabbim kendisine ve çocuklarına uzun ömürler versin, başka acı yaşatmasın."