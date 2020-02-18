Konya'nın ekonomik ve sosyal yaşamını, tarihi ve kültürel değerlerini ele alan 17'ncisi olan "Geçmişten Günümüze Göçler" Konya Kitabı Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından yayımlandı.



Konuyla ilgili açıklama yapan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Konya, tarihi, kültürel ve ekonomik alanlarda önemli birikimleri olan bir şehir olması nedeni ile tarihte önemli göçler almış ve göçler vermiştir. Konya Kitabı serisinde de Konya'nın bu alandaki tarihi sürecine ışık tutmak amacı ile yapılan çalışmalar bir araya getirilerek kalıcı eser haline getirilmeye çalışılmıştır" dedi.



Göçlerin bölgelerin, ülkelerin ve hatta kıtaların kaderini değiştirdiğini, kültürel ekonomik ve sosyal birçok boyutunun bulunduğunu belirten Başkan Öztürk, KTO olarak Konya kitabı serisinde bölge ve Konya için tarihte büyük önem taşıyan konuların ele alındığını ifade etti. Konya Kitabı'nın son iki sayısında "Kaybolmuş ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler" ile "Konya Ticaret Tarihi" eserlerini Konya'ya kazandırdıklarını anlatan Başkan Öztürk, son olarak da göçler konusunun derinlemesine ele alınarak uzun bir çalışmanın ardından yayımladığını söyledi.



İki cilt halinde yayımlanan "Geçmişten Günümüze Göçler" kitabını değerlendiren Öztürk, "Tarihi ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak amacı ile hazırladığımız Konya Kitabı'nın 17'nci serisi de kapsamlı ve nitelikli ulusal ve uluslararası alanda kataloglarda yer alan ve taranan bir yayın olma özelliğini sürdürmektedir. Her sayısında özgün ve önemli çalışmalara yer verdiğimiz özel sayılarımızın bu serisinde de birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir başkent olan Konya ve çevresinde yaşanan göçlerle ilgili çalışmaları tarihe not düşecek olan kalıcı bir eser haline getirmeyi hedefledik. Konya, tarihte önemli göçler almış ve göçler vermiş bir şehirdir. Şehrimizin göç tarihi incelendiğinde; Konya Ovası ve çevresinin Milattan önce 3000 yılında yoğun bir şekilde iskan edilmeye başlandığı ve bu durumun Erken Tunç Çağı'nın ya da İlk Tunç Çağı sonlarına kadar devam ettiğini görmekteyiz. 1000'li yıllardan itibaren önemli göçlere tanıklık etmiş Konya'da, Selçuklu dönemi göçleri bu şehrin gelecek yüzyıllarda daha çok önem kazanmasına katkıda bulunmuştur. Selçuklular 1040 yılından itibaren çeşitli coğrafyalara yayılmaya başlamış, Anadolu'ya da yoğun bir Selçuklu göçü gerçekleşmiştir. Konya, 1200'lü yıllardan sonra yine önümüzdeki yüzyıllara damga vuracak. Başta Hazreti Mevlana olmak üzere İslam kültür ve medeniyetine hizmet eden alimlerin göçleri ile bambaşka bir havaya bürünmüştür. Dolayısıyla bu tarihi süreçte yaşanan göç hadiselerini ve bunun kültürel ekonomik ve sosyolojik boyutunu ele alan akademik çalışmaları bu eserde toplayarak gelecek nesillere aktarmayı hedefledik. İki ciltlik bu eserimizi beğenerek okuyacağınızı ümit eder, bu kitabın yayınlanmasında başta editörlerimiz olmak üzere, makale veren tüm akademisyen ve yazarlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA