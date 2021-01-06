KTO ile Halkbank arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Halk Bank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halk Bank arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek için başlatılan proje kapsamındaki protokol için imzalar atıldı.

KTO başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol törenine, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Türkiye Halk Bankası AŞ Bölge Koordinatörü Hakan Yılmaz Kefkir, Bölge Pazarlama Koordinatörü Cantürk Baltacı ile Ticari Şube Müdürü Turan Yalçın katıldı.

Protokol sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Gülsoy, pandemi sürecinin tüm sektörleri olumsuz etkilediğini, üyelerinin büyük sıkıntılar yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Bu zorlu süreçte Halk Bankası ile yapılan protokolün üyelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli olduğuna dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:

"Oda üyelerimizin alım satım işlemlerinde kolaylık sağlayacak olması, finansman ihtiyacını karşılarken üretim ve ticarette devamlılığını koruyacaktır. Salgın koşullarının en ağır etkileri iş dünyasında kendisini hissettiriyor. Böylesine sıkıntılı bir süreçte imzalanan protokolle birlikte, ticaretin önündeki en büyük engel olan finansmana erişimde üyelerimize kolaylık sağlanıyor. Bu sayede üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Halk Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 540 güne kadar vade imkanıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Söz konusu protokol ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacaktır."

Halk Bank Bölge Koordinatörü Kefkir de bu protokolün KTO üyelerinin ticari faaliyetlerini devam ettirmeleri noktasında katkı sağlayacağını, alım-satım işlemlerinin Halk Bank garantörlüğünde gerçekleştirilerek tahsilat konusunda her iki tarafın da riskini sıfıra indirmeyi, esnek vade ve taksit imkanları ile daha fazla satış yapabilme imkanı tanıdıklarını ifade etti.