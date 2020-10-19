KTÜ Teknokent ile Hücre ve Doku Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

KTÜ Teknokent ile Hücre ve Doku Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı

19.10.2020 17:47

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Ar-Ge çalışmaları yürüten Atigen-Cell Hücre ve Doku Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Ar-Ge çalışmaları yürüten Atigen-Cell Hücre ve Doku Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Atigen-Cell Hücre ve Doku Merkezinde, özel ve kamu hastanelerinde kalça protez ameliyatlarında hastanın tıbbi atık olarak atılan femur başları; toplanıp, çeşitli aşamalardan geçirilerek beyin, diş, çene cerrahisi ve ortopedi alanlarında kullanılabilen allogreft haline getirildi.

Allogreft üretiminin temini için gerekli kemik dokunun canlı ya da kadaverik donörlerden temin edilebilmesi amacıyla KTÜ Rektörlüğüyle varılan mutabakat kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen törende, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fırat Gündoğan protokole imza attı.

Törende konuşan Rektör Çuvalcı, firma tarafından üretilen allogreftin Türkiye'de ilk yerli ve milli ürün olduğunu söyledi.

Allogreftin kemik dokusu üretimi ve hastanelerde kullanılacağını belirten Çuvalcı, ürünün ilk olarak Sağlık Bakanlığınca uygun görüldüğünü ve Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünce hastanelerde uygulanmaya başladığını aktardı.

Çuvalcı, KTÜ Tıp Fakültesi olarak protokole dahil olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Burada kemik dokularını tekrar değerlendirerek daha sonra belli bir miktarını kendi bünyemize alacağız. Bu sektör ülkemizde çok fazla bilinmeyen bir sektör. Çok pahalı olarak yurt dışından alınan bir ürün. Bu konuda Teknokent ve firmamızı tebrik ediyorum. Güzel bir teknolojiyle bunların tekrar geri kazanımını yaptılar. Birlikte Tıp Fakültesindeki bu kemikleri değerlendirip toz halinde tekrar bize bir miktarını verecekler. Kendileri de bu sektörde ihraç edebilecekler veya yurt içinde kullanıma sunabilecekler."

Merkezin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gündoğan da ürünün ülkeye faydalı olmasını dileyerek "Şu ana kadar Türkiye'de bunu ilk yapan firma olarak farklı konularda da Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah imzaladığımız bu protokol kapsamında hem ülke ekonomisine hem de hastalarımıza faydamız dokunur." dedi.

KTÜ Teknokent ile Hücre ve Doku Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı
KTÜ Teknokent ile Hücre ve Doku Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı
KTÜ Teknokent ile Hücre ve Doku Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı
KTÜ Teknokent ile Hücre ve Doku Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, ODTÜ Teknokent, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTÜ Teknokent ile Hücre ve Doku Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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