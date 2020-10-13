KTÜN ile Marmara Teknokent arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ve Marmara Teknokent (MARTEK) arasında karşılıklı iş birliği protokolü imzalandı.

KTÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bilgi ve birikimlerin paylaşılarak ortak bir hedef oluşturmayı amaçlayan protokol metni, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ile MARTEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur tarafından imzalandı.

Protokol, üniversite-sanayi iş birliği, tekno-girişim kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı fayda sağlamak amacıyla, Marmara bölgesinde kurulu MARTEK bünyesinde faaliyet gösteren firmaların ya da MARTEK tarafından hizmet sağlanan sanayi kuruluşlarının KTÜN ile ortak projeler yürütmesine imkan tanıyacak.

İmzalanan protokolle ayrıca, KTÜN ve MARTEK arasında gerçekleştirilmesi planlanan ortak proje başvuruları, uzman havuzu ortak kullanımı, üniversite-sanayi iş birliğine dayalı eşleştirme, fikri sinai mülkiyet hakları, tekno girişimcilik ve şirket kurma konularında ortak çalışmalar yürütülecek. MARTEK ARGE kuruluşlarıyla resmi, özel sektör kuruluşlarına, akademisyen ve öğrencilere yönelik eğitim, seminer, çalıştay ve atölye çalışması gibi etkinlikleri KTÜN personel ve öğrencilerine de sunacak.

Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik imzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu protokol sayesinde Konya Teknik Üniversitesi mevcut potansiyeli bölgesiyle sınırlı kalmayıp, ülke ekonomisinin can damarı olan Marmara Bölgesine de taşıyabilecektir. Bu sayede büyük ölçekli ve stratejik ulusal ve uluslararası projelere KTÜN akademisyenlerinin katılımının yolu açılacaktır. İmzaladığımız protokolün, Konya Teknik Üniversitemiz ile TÜBİTAK MARTEK arasında önemli iş birliklerinin ve projelerin geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.