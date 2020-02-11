Kuaförler, kadınlarla 'meme kanseri'ni konuşacak - Son Dakika

ANTALYA'da meme kanserine farkındalık yaratma amacıyla başlatılan 'Sohbetimiz sağlık olsun' adlı proje kapsamında eğitim verilecek kuaförler, kadın müşterileriyle sohbetlerinde bu konuya dikkati çekecek.

Meme kanserine farkındalığı artırma amacıyla Antalya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) çatısı altında yer alan Antalya Kadın Müzesi, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kuaförler Odası ve Prof. Dr. Alihan Gürhan işbirliğinde proje hazırlandı. 'Sohbetimiz sağlık olsun' adlı projenin tanıtım toplantısında, meme kanseri konusunda kadınların bilinçlendirilmesinin ve erken tanının önemine değinildi. Projede eğitim verilecek kuaförlerin, kadın müşterileriyle sohbetlerinde meme kanserine dikkati çekmesi sağlanacak.

MEME KANSERİNE FARKINDALIK AMACI

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege , Prof. Dr. Alihan Gürkan'ın meme kanseri hakkında kuaförlere eğitim vereceğini anlattı. Kuaförlerin müşterileriyle meme kanseri hakkında sohbet edip, onları bu konuda bilgilendireceği ve tarama yapmaya yönlendirici konuşmalar yapacağını anlatan Ege, kuaförlerde aynaya asılı proje tanıtım afişinde, bilgilendirici içerik yer alacağını söyledi.

'KUAFÖRLER MÜŞTERİSİNİN HAYATINI DEĞİŞTİREBİLİR'

Prof. Dr. Alihan Gürkan, 8 kadından birinin yaşamının bir bölümünde meme kanseri ile karşılaştığını vurguladı. Çevresel faktörleri biraz değiştirerek meme kanserinin önlenmeye çalışıldığına değinen Gürkan, erken tanının önemine dikkati çekti. Kadınların kuaförde vakit geçirmeyi ve sohbet etmeyi sevdiğini anlatan Prof. Dr. Gürkan, "Kuaförlerle hanımlarımız arasında güzel bir bağ var. Hanımlarımızın dertleşip, kuaför esnafı ile güzel paylaşımları var. Sırdaş oluyorlar. Bu kadar önemli sohbetin arasında başka bir konu da eklenir, saç renginden başka bir şey konuşulur diye düşündük. Bu eklenen şey, kadınlarımızın yaşamlarını kurtarabilir. Kuaför arkadaşlarımızın 'En son ne zaman mamografi yaptırdınız' cümlesi, müşterisinin hayatını değiştirebilir. Projeyle kadınların saç rengini konuşurken, meme kanseri ve sağlığını da konuşmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

'PİLOT İL ANTALYA'

Projeyi Antalya'da pilot olarak oluşturup, farkındalık yaratarak Türkiye geneline yaymayı planladıklarından bahseden Prof. Dr. Gürkan, kuaförlerin meme kanserine tanışıklığı arttıkça, bu konuda elçi olacaklarına inandığını söyledi. Kuaförler Odası Başkanı Tolgahan Demir ise "Kadınların sırdaşı gibiyiz, kuaförlerde kadın sohbetleri çok fazla oluyor. Meme kanserine farkındalık konusunda Antalya'da bin 600 kuaför projeye dahil olacak. Meme kanseri hakkında bilgi sahibi olacak ve müşterileriyle sohbetlerinde bu konuya farkındalık yaratmaya çalışacak" diye ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ise meme kanserine farkındalık anlamında projenin başarısıyla Türkiye'ye örnek olacağına inandığını söyledi.

'ANGELINA JOLIE GİBİ MEMELERİMİZİ ALDIRMAK KANSERİ ÖNLER Mİ?'

Proje kapsamında kuaförlerde asılması için hazırlanan bilgi notlarındaki 10 soruyla meme kanseri ve erken tanının önemi anlatılıyor. Meme kanserine farkındalığın artırılması amaçlanan bilgi notunda, 'Memedeki her kitle kanser midir? Ne sıklıkla meme muayenesi yapılmalıdır? Meme kanseri nasıl önlenir? Mamografide radyasyon var mıdır? Meme kanserinde meme alınması şart mıdır? Angelina Jolie gibi memelerimizi aldırmak kanseri önler mi? Kemoterapi saç döker mi? Meme kanseri operasyonu sonrası estetiğim bozulacak mı? Meme kanseri için kimler genetik test yaptırmalıdır?' soruları ve cevapları yer alıyor.