Kuaförün bodrum katında sahte plaka basmışlar - Son Dakika

KONYA'da polis tarafından yapılan operasyonda bir kuaförün bodrum katında sahte plaka basımında kullanılan makine ve plakalar ele geçirildi. 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, bugün merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir kuaförün bodrum katında sahte plaka basıldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen polis, iş yerinin bodrum katında 233 tane sahte plaka, 408 adet harf ve rakam, sahte plaka yapımında kullanılan makine ve soğuk damga ele geçirildi. Operasyonda 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.