Futbol maçında korkunç izdiham! 174 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Futbol maçında korkunç izdiham! 174 kişi hayatını kaybetti

02.10.2022 06:08

Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında taraftar arasında çıkan kavgayı durdurmak için polisin yaşartıcı gaz kullanması sonrası çıkan izdihamda 174 kişi yaşamını yitirirken 180 kişi de yaralandı.

Endonezya'nın Doğu Java eyaleti Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında çok sayıda kavga çıktı.

Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü

174 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yüzlerce taraftar arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu. Yaşanan büyük kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Stadyumda çıkan olaylarda 174 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü

GÖZ YAŞARTICI GAZ PANİK YARATTI

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü

180 KİŞİ YARALANDI

Afinta, 300'den fazla kişinin tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldüğünü, ancak birçoğunun yolda ve tedavi sırasında öldüğünü kaydetti. Yaklaşık 180 yaralı arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

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Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü 02 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı 02 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: AA

Surabaya, Futbol, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Futbol maçında korkunç izdiham! 174 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbol maçında korkunç izdiham! 174 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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