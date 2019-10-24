Son Dakika Haberleri: Küba Büyükelçisi Nunez Nevşehir'de
Son Dakika Güncel Küba Büyükelçisi Nunez Nevşehir'de

Küba Büyükelçisi Nunez Nevşehir'de

1 saat önce

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Küba Büyükelçisi Nunez Nevşehir'de, System.String[]

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.


Belediyeden yapılan açıklamada, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etmek amacıyla bölgeye gelen Nunez'in, gezinin ardından Başkan Arı tarafından ağırlandığı belirtildi.

Nunez'in ziyarette, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimin ardından göreve gelen Arı'yı tebrik ettiği ve büyükelçilik olarak Türkiye'de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini yerinde gözlemlediğini ve hayran kaldığını anlatan Nunez'in, peribacaları, kiliseleri ve eşsiz manzarasıyla bölgenin, Türkiye'nin önemli bir marka değeri olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Büyükelçi Nunez'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Arı'nın ise, konuğuna kent ve bölgenin genel yapısı hakkında sunumda bulunduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından ziyaretin anısına Başkan Arı, tarafından Nunez'e yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye edildi.

Rasim Arı, Nevşehir, Ankara, Küba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kalkacak
Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de Erdoğan'dan AB'ye sert sözler: Vakti saati geldiğinde o kapılar açılır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:08:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küba Büyükelçisi Nunez Nevşehir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]