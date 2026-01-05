ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Haberin Videosunu İzleyin
ABD, Maduro\'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş
05.01.2026 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD, Maduro\'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş
Haber Videosu

ABD'nin Maduro'yu kaçırdığı operasyona ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Maduro'nun son günlerde ülkeye davet ettiği Kübalı 32 asker ve polisin de ABD'nin askeri harekatı sırasında hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Küba hükümeti ülkede 2 gün yas ilan etti.

Küba devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Kübalı asker ve polislerin, ABD'nin müdahalede bulunduğu akşam Venezuela hükümetinin talebi doğrultusunda yürütülen bir görev kapsamında Venezuela'da olduğu bildirildi.

32 ASKER VE POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında görevde bulunan 32 asker ve polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Küba hükümeti, hayatını kaybeden asker ve polisler için iki gün yas ilan etti. Yetkililer, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Venezuela, Güvenlik, Politika, Güncel, Polis, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş - Son Dakika

TBMM’ye ilginç dilekçe yağmuru Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
Elon Musk’tan Venezuela halkına can simidi Ücretsiz internet verecek Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek
“Üşüttüm, sigaradandır“ demeyin, “ince hastalık“ ölüme götürüyor "Üşüttüm, sigaradandır" demeyin, "ince hastalık" ölüme götürüyor
Mustafa Destici’den Venezuela tepkisi: ABD’nin operasyonunu kınıyorum Mustafa Destici'den Venezuela tepkisi: ABD'nin operasyonunu kınıyorum
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
İngiliz basınından olay iddia: ABD’nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş
Türkiye’nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek

10:43
En düşük emekli maaşında rakam netleşti
En düşük emekli maaşında rakam netleşti
10:22
Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Doğukan Güngör gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör gözaltına alındı
10:16
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
10:04
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
10:02
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
09:58
Altın fiyatlarında Maduro etkisi
Altın fiyatlarında Maduro etkisi
08:22
ABD’li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 10:51:08. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.