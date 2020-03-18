Küba'da korona virüsten ilk ölüm - Son Dakika

Küba'da korona virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.



Küba'da korona virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı bildirildi. Küba Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 61 yaşındaki İtalyan bir turistin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. İtalyan turistin sağlık durumunun 9 Mart'tan bu yana kritik olduğu belirtildi. Ülkede ayrıca korona virüsü vaka sayısının 10'a yükseldiği açıklandı. Yeni vakalardan birinin 77 yaşındaki bir Amerikalı olduğu ve yakın zamanda ülkeye geldiği ifade edildi. - HAVANA