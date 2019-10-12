Son Dakika Haberleri: Kübra Siyahdemir, Bellona Kayseri Basketbol'da!
Son Dakika Spor Kübra Siyahdemir, Bellona Kayseri Basketbol'da!

Kübra Siyahdemir, Bellona Kayseri Basketbol'da!

1 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele verecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı transfer yaptı.

Kübra Siyahdemir, Bellona Kayseri Basketbol'da!, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele verecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı transfer yaptı. Sarı Kırmızılılar, kadrosuna Beşiktaş'tan Kübra Siyahdemir'i takviye etti.


1986 doğumlu ve kısa forvet mevkinde oynayan Kübra Siyahdemir ile 1 yıllık sözleşme yapıldı.


Kulübün sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından "Hoşgeldin Kübra Siyahdemir. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Kübra Siyahdemir ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine başarılar diliyoruz" denildi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:21 
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