Enkazın altında kalan küçük Berat, 55 saat sonra elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı - Son Dakika
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Enkazın altında kalan küçük Berat, 55 saat sonra elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı

08.02.2023 13:13

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, 55 saat sonra, elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla enkazdan sağ çıkarıldı.

Esençan Apartmanı'na ait enkazdan ses gelmesi üzerine, arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Berat'ın elinde bir muhabbet kuşu tuttuğu görüldü.

KUŞU, TEYZESİNE VERDİ

Hipotermi tehlikesine karşı özel örtülere sarılan Berat, ambulansa götürüldüğü sırada teyzesi Döndü Öztürk'ü görünce sağlık ekiplerinden durmalarını istedi ve muhabbet kuşunu, yanına çağırdığı teyzesine verdi.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Teyze Öztürk, yeğeninden aldığı kuşu önce bağrına bastı, sonra da çevreden bulduğu ekmekten yedirdi, şişe kapağından su içirdi. Zaman zaman sevinç gözyaşları döken teyze, " Allah'a şükürler olsun." dedi.

13 yaşındaki Berat Sarı, hastaneye kaldırıldı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı
Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı
Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı
Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enkazın altında kalan küçük Berat, 55 saat sonra elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı - Son Dakika

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