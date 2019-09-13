"Küçük Burjuva Düğünü" sahnede

Brecht'in 1920'de kaleme aldığı Küçük Burjuva Düğünü isimli eseri Ankara Devlet Tiyatrosunca 1 Ekim'de Şinasi Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulacak, insan psikolojisi ve toplumsal yabancılaşmaya dikkati çeken oyunun rejisörlüğünü üstlenen Cem Emüler, provalar sırasında, AA muhabirine eser hakkında bilgi verdi.



Yıllardır kapalı gişe oynayan "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununun da yönetmenliğini yapan Emüler, Küçük Burjuva Düğünü'nün rejisini üstlendiği



oyunlar içerisinde en heyecanla çalıştığı eserlerden olduğunu söyledi. Brecht'in 22 yaşında yazdığı Küçük Burjuva Düğünü'nün yazarın gençliğinde basılmadığını, bütün eserler ve mektupları yayınlanırken notlarından çıktığını ve yazılı hale gelmesinin ise 60'lı yılları bulduğunu belirtti. Emüler, oyunun, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'da yaşayan yazarın tiyatroya ve hayata bakışından izlenimler aktardığını dile getirdi.



"Her yeni oyun yeni bir dünya yaratıyor"



Emüler, oyunun 1993'te Devlet Tiyatrosunda, Ankara Sanat Tiyatrosunda sahnelendiğini belirterek "Her yeni oyun yeni bir dünya yaratıyor. Brecht'i biraz anlamaya ve anlatmaya da uğraşıyoruz. İlginç bir prova süreci geçiriyoruz. Hareketiyle, dansıyla, müziğiyle farklı bir çerçeve sunuyoruz. Sürprizleri olan bir oyun." ifadesini kullandı.



Oyunun DT'de uzun zaman oynanmadığını belirten Emüler, "Oyunun, hem söylediği söz hem de söyleme biçimiyle olumlu olduğunu düşünüyorum. Çok eğlenceli, seyir zevki çok yüksek. Aynı zamanda seyirciye söylediği söz ve seyirciyi düşünmeye sevk ettiği yön de çok önemli." dedi.



Hikayenin orta sınıf bir ailenin düğün yemeğinde geçtiğini aktaran Emüler, bir düğün yemeğinde ters gidebilecek her şeyin ters gittiğini, talihsizliklerin meydana geldiğini, bunlar olurken izleyicilerin kendi hayatlarını sorgulayacağını aktardı.



Turgay Erdener'den oyun için yeni besteler



Oyunun koreografisini ve hareket danışmanlığını Ankara Devlet Opera ve Balesinin başarılı dansçı ve koreografisi Deniz Alp'in üstlendiğini söyleyen



Rejisör Cem Emüler, oyuncuların dans yönünden ciddi bir performans da sergilediklerini söyledi.



Müzikleri usta besteci Turgay Erdener'in yaptığını ve oyun için özel besteleri olduğunu aktaran Emüler, "20. yüzyılın başındaki sessiz film döneminden bazı esintiler var. Oyunumuzda dans da var. Akrobasiye dayanan ağırlıklı unsurları yer alıyor. Türkiye'nin en önemli bestecilerinden bir tanesi ile çalışmak bizim için bir şans. Tiyatro bizi, kendimizi anlatıyor. Yaşadığımız hayat üzerine düşünmek, sorular sormak istiyorsak, tiyatro önemli bir kapı. Bu oyunda bu kapıyı aralıyor. Hem zevkli hem neşeli. Kendisine sorular sormak isteyen herkesi bekliyoruz." dedi.