Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın - Son Dakika
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Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın

15.05.2022 12:21
Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın

DİYARBAKIR'da ailesinin çektiği 'Yayalar bizim kırmızı çizgimizdir' başlıklı video ile gündeme gelen Fatma Kaya'nın (7) evine giden polis ekipleri, ona hem trafik polisi kıyafeti hem de oyuncak hediye etti.

DİYARBAKIR'da ailesinin çektiği 'Yayalar bizim kırmızı çizgimizdir' başlıklı video ile gündeme gelen Fatma Kaya'nın (7) evine giden polis ekipleri, ona hem trafik polisi kıyafeti hem de oyuncak hediye etti. Polis aracına binen küçük Fatma, "Ben Fatma Kaya, 7 yaşındayım. Lütfen sürücülerimiz emniyet kemerini taksın" anonsu yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine 7- 13 Mayıs Trafik Haftası ile ilgili genelge gönderildi. Bu kapsamda 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasında sürücü ve yayalara bilgi verildi. Diyarbakır'da yaşayan Fatma Kaya'nın uygulamaya dikkat çekmek için çektiği video ise sosyal medya gündem oldu. Kaya ailesinin çektiği 'Yayalar bizim kırmızı çizgimizdir' başlıklı video, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından da paylaşıldı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİİnce, paylaşımında "Fatma'dan herkese çok önemli bir mesaj var. Yayalar için 5 adımda güvenli trafik ipuçlarını ondan dinleyelim. Kendisi Diyarbakır'da ve henüz 7 yaşında. Belki de büyüdüğünde Türk Polis Teşkilatı'mızın kıymetli bir mensubu olacak" ifadelerini kullandı.Paylaşımın ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaya ailesinin evine gitti. Polisler, Fatma'ya trafik polisi kıyafeti ile oyuncak hediye etti. Polis kıyafetini giyen küçük Fatma, ardından polis aracına binerek telsizden "Ben Fatma Kaya, 7 yaşındayım. Lütfen sürücülerimiz emniyet kemerini taksın" anonsu yaptı.'BÜYÜYÜNCE POLİS OLMAK İSTİYORUM'Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri amiri Komiser Ömer Yanık, "İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Fatma'nın videosunu çok beğendi. Kendisinin selamlarını ilettik. Bu hediyeleri de takdim etmemizi istedi. İnşallah Fatma'yı yakın gelecekte de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız" dedi.

Fatma Kaya ise İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a teşekkür ederek, "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulamasına dikkat çekmek için bir video çektim. Büyük ilgi gördü, çok mutluyum. Büyüyünce polis olmak istiyorum" diye konuştu.


Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın
Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın
Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın
Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın
Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın
Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın
Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın
Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın
Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın
Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın
Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın
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Hüseyin Aşkın, Diyarbakır, Fatma Kaya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın - Son Dakika
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