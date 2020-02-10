'Küçük hayaller büyük umutlar' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Küçük hayaller büyük umutlar' projesi - Son Dakika

'Küçük hayaller büyük umutlar' projesi

7 saat önce

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından yürütülen, 'Küçük hayaller büyük umutlar' projesine katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

'Küçük hayaller büyük umutlar' projesi, System.String[]

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından yürütülen, 'Küçük hayaller büyük umutlar' projesine katılan öğrencilere sertifikaları verildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında il genelinde yer alan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi ile birlikte, 'İşaret dili, el sanatları (Ebru), drama ve mangala' gibi programlara uygun eğitimler verildi.


Eğitimlerin ardından Servet Tazegül Spor Salonunda düzenlenen kapanış programında, eğitim alan 60 öğrenciye katılım sertifikası, 8 gençlik merkezi personeline, projeye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür belgesi verildi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
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