Küçük Hilal'in 12 yıllık

Ağrı'da doğuştan engelli olan ve yürüyemediği için evden çıkmakta güçlük çeken 12 yaşındaki serebral palsi hastası Hilal Karahan, bir hayırseverin armağan ettiği tekerlekli sandalye sayesinde gün yüzü gördü.

Kent merkezindeki 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Abdullah ve Suna Karahan çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hilal Karahan, doğuştan engelli olarak dünyaya geldi.

Doğduğu günden beri ömrünün büyük bölümünü evinde geçiren Hilal, küçük yaşlarda birkaç kez anne ve babasının kucağında evin bahçesine çıkartıldı, ancak yaşının ilerlemesi ve bedeninin ağırlaşmasıyla adeta evde hapsoldu.

Ekonomik durumu iyi olmayan anne ve baba, zamanının büyük bölümünü evinde televizyon başında geçiren kızlarının gün yüzü görmesi için Ağrı Engelliler Derneğine başvurarak tekerlekli sandalye talep etti.

Ailenin yardım talebine duyarsız kalmayan dernek görevlileri, bir hayırsever tarafından armağan edilen tekerlekli sandalyeyi eve getirerek küçük Hilal'e teslim etti.

Tekerlekli sandalyesini ilk defa evinin bahçesinde kullanan Hilal, annesi Suna Karahan ve Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Harun Koç'un yardımıyla güneşli havada gezinti yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Hilal'in heyecan ve mutluluğuna ortak olan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hilal gibi engellilere yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Hayatın engelliler için çok zorlu geçtiğini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Hilal artık tekerlekli sandalye sayesinde dışarıya çıkıp bahçeyi görecek ve dolaşacak. Bu kardeşimiz artık evin içinde mahkum olmayacak. Tekerlekli sandalye veya yardım ihtiyacı olan engelliler bize durumu bildirebilir."