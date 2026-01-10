Küçük Kahraman Ambulansa Yol Açtı

Bayrampaşa'da sokak arasında trafik nedeniyle gitmekte zorlanan ambulansa yol açan hafif zihinsel engelli 12 yaşındaki Muhammed Ömer Karayel ve babası Engin Karayel konuştu.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde vakaya gitmeye çalışan ve ara sokaklarda oluşan trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol açmak için trafiği durduran Muhammed Ömer Karayel, AA muhabirine, siren sesini duyunca el hareketleriyle trafiği yönlendirdiğini ve yolu kapattığını anlattı.

Baba Engin Karayel, oğlunun özel bir çocuk olduğunu belirterek, "Olaydan haberim yoktu. Ambulansa yol vermek için çıkmış. Zaten sürekli böyle. Bir ambulans, polis arabası gördüğünde yolu kapatıyor. Onlara yol vermek için korkmadan kendini arabaların önüne atıyor. Niye yaptın diye sorduğumda, 'Baba hasta vardı. İnşallah kurtulur diye yolu kapattım' dedi." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde önceki gün vakaya gitmeye çalışan ambulans, ara sokaklarda oluşan trafikte ilerlemekte güçlük çekmiş, bunu fark eden bir çocuk, ambulansın geçişini kolaylaştırmak için sokakların kesiştiği yol ağzına geçerek el işaretleriyle trafiği durdurmuştu.

Bölgede bir yöne giden trafik akışının kesilmesinin ardından ambulans da bulunduğu sokaktan hızla yoluna devam etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun yola çıkıp otomobilleri durdurması ve el işaretleriyle ambulansın bulunduğu sokaktaki trafiği yönlendirmesi yer almıştı.