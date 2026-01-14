Küçük Kızın Babası İçin Hediye Sevinci - Son Dakika
Küçük Kızın Babası İçin Hediye Sevinci

14.01.2026 11:30
Alanya'da bir kız çocuğu babası için tişört alırken, esnaf ona hediye etti ve olay viral oldu.

Alanya'da elindeki 100 TL ile giyim mağazasına girip doğum günü için babasına hediye almak isteyen kız çocuğu, iş yerinden hem elindeki 100 TL, hem de istediği tişörtle yüzü gülerek çıktı. Esnaf ile iş yerindeki diyaloglar güvenlik kamerasına yansırken, yaşananlar sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girip Türkiye'nin mutluluğu oldu. Alanyalı esnaf, "Babamın doğum günü deyince her şey değişti. Giyim mağazası yerine market işletsem de çocuğu yine boş göndermezdim. Bir yorumda, 'Bunun karşılığını mutlaka görürsün' yazılmıştı. Ertesi sabah Alanya'ya giderken otomobilin lastiği patlayıp yarıldı ve aracım kontrolden çıktı son anda toparladım. Ben böyle şeylere inanırım" dedi.

Yürekleri ısıtan olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Giyim dükkanı sahibi Ömer Gürbüz, akşam saatlerinde dükkanda oturduğu sırada küçük bir kız çocuğu içeri girdi. Küçük kız, Gürbüz'e "Abi, 100 TL'lik tişört var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Gürbüz, tişörtü kime alacağını sorunca küçük kız ise "Babama doğum günü için alacağım" cevabını verdi. Küçük kızın bu cevabından duygulanan dükkan sahibi Gürbüz, çocuğun beğendiği tişörtlerden birini seçerek poşete koydu. Ardından kız çocuğuna dönerek, "Ben sana hediye edeyim, sen de babana hediye edersin" dedi. Küçük kızın mutluluğu yüzüne yansırken, teşekkür ederek dükkandan ayrıldı.

Video viral oldu

Yaşanan bu anlamlı anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Dükkan sahibi, görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Görüntüler, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılırken, olay kısa sürede Türkiye genelinde viral oldu.

Yaşanan olayın ardından duygularını İHA mikrofonlarına aktaran giyim dükkanı sahibi Ömer Gürbüz, "Mağazamda otururken bir kız çocuğu içeriye girip, babasına hediye alacağını söyledi. 100 TL'lik tişörtünüz var mı deyip bir de babam için deyince kız çocuğuyla göz göze geldim. Kalktım ve çocuğa yardımcı olmak istedim. Giyimci olmasam da marketçi olsam da bir çikolata vermek isterdim. O an babasına yaşattığı mutluluk, benim mutluluğum olacaktı. O heyecanı bile hissettim. O an planlı yapılmış bir şey değildi. Babasına hediye alacağını söylerken gözlerindeki o titremeyi hissettim" dedi.

Viral olan videonun altına bir vatandaşın bu yaptığın şey sana iyilik olarak geri döner demesinin üzerine olayın ardından eşi ile birlikte aracının seyir halinde iken lastiklerinin patlaması üzerine büyük bir felaketinin önüne geçtiğine inanan Gürbüz şunları söyledi:

"Hiç beklemediğim bir şekilde video viral olurken bir arkadaş bir yorum yazdı. Hiç merak etme bu sana bir şekilde dönüş yapacaktır. İyi bir şey olarak önüne çıkacaktır dedi. Eşimle sabah Alanya'ya giderken teker bir anda patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybediyordum. Belki de küçücük bir şey bizi büyük bir beladan kurtardı. Böyle şeylere de inanıyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

