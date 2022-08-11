KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURDU
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dalgalara kapılarak kaybolan İlayda Eren'in cansız bedeni, denize girdiği yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında jandarma ekiplerince bulundu. Küçük kızın cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Karasu'da dalgalara kapılan İlayda, boğuldu (2) - Son Dakika
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