Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde geçen hafta bir apartmana giren Hanife U., kızına gözcülük yaptırıp 3 daireden yaklaşık 2 bin TL çaldı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Hanife U. olduğunu tespit etti.
Yapılan araştırmalar sonucu gittiği Bolu'dan yeniden Eskişehir'e geldiği belirlenen Hanife U. yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'yakalama' kararı çıkarılan Hanife U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Hanife U.'nun dairelere girdiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızıyla birlikte apartmana giren Hanife U.'nun uzun süre kapı zillerine bastığı, açan olmayınca kızına gözcülük yaptırıp, 30 saniyede çelik kapıları elindeki aparatla açıp içeri girdiği görüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Küçük kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açtı! Eli çabuk hırsızın o anları kameralara yansıdı - Son Dakika