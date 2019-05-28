"Küçük Şeyler" filmine Karlovy Vary'den müjdeli haber!

İlk filmi "Babamın Kanatları" ile festivallerde adını başarıyla duyuran Kıvanç Sezer'in Nisan 2019'da çekimlerini tamamladığı ikinci filmi "Küçük Şeyler", 54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yarışmaya hak kazandı!

"Babamın Kanatları" filmiyle 23. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yedi ödüle, 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde beş ödüle layık görülen yönetmen Kıvanç Sezer, kendisinin yazıp yönettiği yeni filmi "Küçük Şeyler"in çekimlerini nisan ayında tamamladı. Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan'ın paylaştığı film, kısa bir kurgu döneminin ardından dünyanın en eski film festivallerinden biri olan Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 2019'un Ana Yarışma bölümünde yarışmaya hak kazanarak ilk başarısını elde etti.

Çekimleri 1,5 ay aralıklarla toplamda üç haftada tamamlanan ve üç ayrı kısa film gibi çekilen "Küçük Şeyler", mizah unsurunun eksik olmadığı, trajikomik anlatım diliyle dikkatleri çekiyor. Film, İstanbul'un uzak bir semtindeki lüks sitelerinde oturan Onur ve Bahar çiftinin, Onur'un işten atılmasıyla yaşadıkları zor zamanları anlatıyor. "Küçük Şeyler", modern Türkiye'nin yeni orta sınıf, beyaz yaka yaşantılarını; hayatlarında yeni bir noktanın eşiğine gelen Onur ve Bahar çifti üzerinden kaçınılmaz kavgalarla, kabuslarla, absürt durumlarla, bedensel ve ruhsal değişimlerle beyaz perdeye taşıyor.

Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan'ın paylaştığı "Küçük Şeyler"de; Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Tuğçe Altuğ, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel, Kubilay Tuncer, Nezaket Erden, Jaki Baruh, Barış Gönenen, Kürşat Karaman, Serhan Süsler ve Nihan Aypolat rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak'ın, sanat yönetmenliğini Alceste Wegner ve Reyhan Acar'ın yaptığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Selim Güntürkün, yardımcı yönetmenliğini ise Emin Akpınar üstleniyor.

Asteros Film, Karaçelik Film ve Zebra Productions yapımı olan "Küçük Şeyler", tüm dünyadaki festival yolculuğuna devam edecek.