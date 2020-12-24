Küçük Süleyman'ın kuzularını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğu olan Süleyman Salih Akbey'in (10) kuzularını çalan 3 hırsız yakalandı. Hırsızların kuzuları sattıkları ortaya çıktı. Süleyman, kuzularını getirene 4 yıldır biriktirdiği 406 tane 1 liradan oluşan 15 Temmuz hatıra para koleksiyonunu vereceğini söylemişti.

Olay, 8 Aralık'ta gece saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarının da kaydettiği olayda Ali Akbey'in evinin bahçesine giren kimliği belirsiz 2 kişi, kuzuları çaldı.

200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİİhbar üzerine polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bahçedeki ve çevredeki 200 güvenlik ve mobese kayıtlarını mercek altına alan polis, kuzuları A.D. (56), M.D.K. (41) ve M.B.'nin çaldığını saptadı."KOYUNLARI SATTIK"Ekipler, 3 şüpheliyi belirlenen adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında suçunu itiraf eden M.D.K., ifadesinde "Koyunları A.D. ile beraber çaldık. Biz koyunları çalarken M.B. araçta bekledi. Koyunları daha sonra para karşılığında tanımadığımız kişilere sattık" dedi.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.HATIRA PARA KOLEKSİYONUNU VERECEKTİÖğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğu olan Süleyman Salih Akbey, babasının kendisine hediye ettiği kuzuları çok sevdiğini belirterek, 4 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına bastırılan 406 tane hatıra parasını kuzularını getirene vereceğini söylemişti.