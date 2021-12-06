Küçük Venedik'te muhteşem gün batımı - Son Dakika

Küçük Venedik'te muhteşem gün batımı

Gölyazı Mahallesi'nden kartpostallık görüntüler

BURSA - Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi gün batımında drone ile görüntülendi.

Türkiye'nin Venedik'i olarak bilinen ve Japonların görülmesi gereken dünyanın sayılı 30 kasabası arasına koyduğu Gölyazı, gün batımında fotoğraf sanatçısı Orhan Turan tarafından görüntülendi. Fotoğrafçıların uğrak yeri olan küçük Venedik'in en güzel anlarını görüntüleyen Turan, Gölyazı'nın mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunun altını çizdi. Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce hayatın başladığı, Nilüfer çiçeği ve balıkçı kadınlarıyla meşhur Gölyazı'ya gün batımında eşlik eden bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.