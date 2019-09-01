Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece Belediyesinden 1 Eylül Dünya Barış Günü konseri
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Küçükçekmece Belediyesinden 1 Eylül Dünya Barış Günü konseri

13 saat önce

Küçükçekmece Belediyesinden 1 Eylül Dünya Barış Günü konseri Dünya Barış Gününde Kardeş Türküler sahne aldıİSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle 'Kardeş Türkülerle Barış İçin Buluşuyoruz' adlı bir konser düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesinden 1 Eylül Dünya Barış Günü konseri

Dünya Barış Gününde Kardeş Türküler sahne aldı

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle 'Kardeş Türkülerle Barış İçin Buluşuyoruz' adlı bir konser düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesinin 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezinde bir konser veren Kardeş Türküler, Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından ezgileri Küçükçekmece' de seslendirdi. Anadolu'dan Balkanlar'a, Kafkaslar'a özgün sesleri harmanlayan Kardeş Türküler, Küçükçekmecelilerin beğenisini kazandı. Binlerce kişi Kardeş Türküler konserine akın etti. Konsere Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'de katılım gösterdi.


"Sadece 1 Eylül'de değil, 365 gün yılın tamamında barış günleri kutlanmalı"

Konserde bir konuşma yapan ve alana gelenlere seslenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bizler bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, 'Yurtta barış, Cihan'da barış' yani dünyada barışı bu güne kadar savunduk, hiç şüphe yok ki dünya döndükçe barışı savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, önce ülkemizin sonrada bütün dünyanın 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. Ayrıca, belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, sadece 1 Eylül'de değil, 365 gün yılın tamamında barış günleri kutlanmalı, yılın tamamında barış olmalı, demokrasi olmalı, hak olmalı hukuk olmalı diye düşünüyorum. Bütün bunların savunucusu, bütün bunların, ülkemizde ve dünyada yaygınlaşması için mücadele etmiş olan partimize, sosyal demokratlara, kendinizi solda veya her nerde tarif ederseniz, emeği geçen geçmişteki ve gelecekteki herkese minnetlerimi sunuyor, teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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