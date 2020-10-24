Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de 12 suçtan aranan şüpheliye hırsızlık girişiminde gözaltı kamerada

Son dakika gündem haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE 12 ayrı suçtan aranan şüpheli, hırsızlık girişimde bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından cadde üzerinde yakaladı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 12 ayrı suçtan aranan şüpheli, hırsızlık girişimde bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından cadde üzerinde yakaladı. Polis ekiplerine direnen şüpheli, yere yatırılıp ters kepçe takılarak gözaltında alındı. Olay, Küçükçekmece Sultan Murat Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre polis ekipleri, farklı illerde işlenen 12 ayrı suçtan aranan S.G isimli kişiyi takibe aldı. Cadde üzerinde bir iş yerine girip hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliyi polis ekipleri yakaladı. Polis ekiplerine direnerek kaçmaya çalışan S.G., yere yatırıldı. Ters kepçe takılarak gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. O ANLAR KAMERADA O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin polise direndiği, ekiplerin de kişiyi yere yatırıp ters kepçe taktığı görüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin polise direndiği, ekiplerin de kişiyi yere yatırıp ters kepçe taktığı görüldü.

- İstanbul - İstanbul

Küçükçekmece, Hırsızlık, Polis, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de 12 suçtan aranan şüpheliye hırsızlık girişiminde gözaltı kamerada - Son Dakika

Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı

Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı

Kırmızı Oda'daki kadına şiddet yanlısı sözler sosyal medyada gündem oldu

ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi

Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi

İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek

Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor

Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi