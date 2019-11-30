Küçükçekmece'de genç atletler yarıştı

Küçükçekmece'de okullar arasında düzenlenen Küçükçekmece Kaymakamlık ve 24 Kasım Öğretmenler Günü Koşusu, Küçükçekmece Gölü kenarında yapıldı.



Küçükçekmece Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen okullar arası Küçükçekmece Kaymakamlık ve 24 Kasım Öğretmenler Günü Koşusu, Küçükçekmece Gölü kenarında yapıldı. Gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve bedensel gelişimine katkı sağlamak ve spora teşvik etmek amacıyla, her yıl gerçekleştirilen koşu, bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Coşku ve rekabetin yaşandığı yarışlarda; küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler olmak üzere öğrenciler, 6 kategoride dereceye girebilmek için ter döktü.



Kupa ve madalyalar verildi



Söğütlüçeşme Ortaokulu öğrencilerinin damga vurduğu yarışlarda, 114 kız, 110 erkek, toplam 224 öğrenci koştu. Öğrenciler mücadeleleri ile atletizm alanında gelecek vaat etti. Yarışlar sonunda, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Göksun Öz, dereceye girenlere madalya ve kupalarını takdim etti.



Dereceye girenler ise şöyle açıklandı:



"Küçük Kızlar kategorisi; 1.Ercin Karaoğlan-Söğütlüçeşme Ortaokulu, 2.Tuğba Turan- Söğütlüçeşme Ortaokulu, 3.Milvan Korkmaz- Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu. Küçük Erkekler kategorisi;1.Yasin Bayan- Söğütlüçeşme Ortaokulu, 2.Kerim Tetik- Söğütlüçeşme Ortaokulu, 3.Hasan Mahsen- Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu. Yıldız Kızlar kategorisi; 1.Ecem Sümeyye Çenael- Söğütlüçeşme Ortaokulu, 2.Sinem Sarı- Söğütlüçeşme Ortaokulu, 3.Sune Tepen- Söğütlüçeşme Ortaokulu. Yıldız Erkekler kategorisi; 1.Veysel Aslan- Söğütlüçeşme Ortaokulu, 2.Hasan Ernihan- Söğütlüçeşme Ortaokulu, 3.Arda Karaoğlan- Söğütlüçeşme Ortaokulu. Genç Kızlar kategorisi;1.Nazire Güreş- İsmet Aktar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 2.Dilay Yıldızhan- İsmet Aktar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 3.Aslı Aydın- İsmet Aktar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Genç Erkekler kategorisi;1. Ahmet Güler Şehit Binbaşı Bedri Karabıyık Anadolu Lisesi, 2. Habat Ceylan-İsmet Aktar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 3.Emre Karaoğlan- İsmet Aktar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi" - İSTANBUL