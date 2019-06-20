Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de Hüseyin Turan ile türkü dolu gece
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Küçükçekmece'de Hüseyin Turan ile türkü dolu gece

1 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi'nin Fevziçakmak Meydanı'nda düzenlediği Kardeşlik Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Küçükçekmece'de Hüseyin Turan ile türkü dolu gece, System.String[]
Küçükçekmece Belediyesi'nin Fevziçakmak Meydanı'nda düzenlediği Kardeşlik Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin yöre ve kültürünün temsil edildiği gecede sahne alan halk müziğinin sevilen sesi Hüseyin Turan, sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Turan, söylediği şarkı ve türkülerle geceye damga vurdu.

Vatandaşlar gönüllerince eğlendi

Bölgenin mahalli sanatçıları Siyahal ve Burhan Yıldırım'ın da sahne aldığı programda, katılımcılar şarkı ve türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek, gönüllerince eğlendi. Halaylar ve oyun havalarıyla renklenen festivalin tadını doyasıya çıkaran Küçükçekmeceliler, duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin dört bir yanından geleneksel lezzetleri tanıtan yöresel lezzet stantları da katılımcılardan büyük ilgi gördü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
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