Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
20.12.2025 22:00
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
İstanbul Küçükçekmece'de yolda yürüyen kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli çevredekiler tarafından darbedildi. Şüpheli, olayın ardından polis tarafından gözaltına alınırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde öğretmen olduğu öğrenilen Ö.Y., yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen U.G.'nin fiziksel tacizine uğradığını öne sürdü.

MEYDAN DAYAĞI

Bunun üzerine çevredekiler şüpheliyi darbetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Küçükçekmece'de kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi çevredekiler darbetti

O ANLAR KAMERADA

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Küçükçekmece'de kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi çevredekiler darbetti
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Süleyman Akaalp Süleyman Akaalp:
    Ula bu ne cesaret önümde bir kadın yürüğünden ben rahatsız olmasın diye yolumu değiştiriyorum. Yolumu değiştiremeyeceksem ben daha fazla rahatsız oluyorum.önümdeki kadını geçmeye çalışıyorum. İyi ki yapmışlar 26 1 Yanıtla
22:55
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
22:36
Güllü’nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
21:58
Beşiktaş evinde 4 maç sonra kazandı
Beşiktaş evinde 4 maç sonra kazandı
21:06
Kendini böyle savundu İşte Sadettin Saran’ın savcılık ifadesi
Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi
20:00
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti
19:34
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Suç işlemedim
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim
19:19
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi
17:05
CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır’dan Özgür Özel’e ağır gönderme
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme
16:50
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:14
Murat Övüç tutuklandı
Murat Övüç tutuklandı
