İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde öğretmen olduğu öğrenilen Ö.Y., yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen U.G.'nin fiziksel tacizine uğradığını öne sürdü.
Bunun üzerine çevredekiler şüpheliyi darbetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Yaşam › Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)