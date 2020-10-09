Küçükçekmece'de kaldırım çöktü - Son Dakika

Küçükçekmece'de kaldırımda meydana gelen çökme nedeniyle 2 metre derinliğinde çukur oluştu.
Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Küçükçekmece Belediyesine bağlı ekipler, çökme nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde oluşan çukurun çevresini demir bariyerlerle çevirdi.
Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde onarım çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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