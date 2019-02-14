Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de Sahte İçki İmalathanesine Düzenlenen Baskında Piyasa Değeri Yaklaşık 1 Milyon 200...

Küçükçekmece'de Sahte İçki İmalathanesine Düzenlenen Baskında Piyasa Değeri Yaklaşık 1 Milyon 200...

52 dakika önce

IHAAW102527-ASA/14-02-2019- Küçükçekmece'de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Küçükçekmece'de Sahte İçki İmalathanesine Düzenlenen Baskında Piyasa Değeri Yaklaşık 1 Milyon 200..., System.String[]
IHAAW102527-ASA/14-02-2019

- Küçükçekmece'de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi. 14.02.2019 10: 25: 27 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:31 Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa
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