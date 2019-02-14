Küçükçekmece'de Sahte İçki İmalathanesine Düzenlenen Baskında Piyasa Değeri Yaklaşık 1 Milyon 200...
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IHAAW102527-ASA/14-02-2019- Küçükçekmece'de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi.
IHAAW102527-ASA/14-02-2019
- Küçükçekmece
'de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi. 14.02.2019 10: 25: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:31 Kaynak: İHA
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