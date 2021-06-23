Küçükçekmece'de yaz konserleri başlıyor - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle etkinliklerine online devam eden Küçükçekmece Belediyesi, kontrollü normalleşmenin ardından kültür-sanat etkinliklerini açık havaya taşıyor.

Pandemi boyunca etkinliklerine online devam eden Küçükçekmece Belediyesi, kontrollü normalleşmenin ardından kültür-sanat etkinliklerini açık havaya taşıyor. Çok özlenen ve heyecanla beklenen açık hava konserleri Küçükçekmece'de başlıyor. İlçenin 9 farklı noktasında 9 ünlü isimle gerçekleşecek konserler serisinin ilk konuğu Rap müziğin sevilen ismi Anıl Piyancı olacak. Halkalı'daki Nurettin Şen Parkı'nda pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleşecek etkinlikte Piyancı, aylar sonra İstanbul'daki ilk sahnesinde Küçükçekmeceli hayranlarıyla buluşacak.

Yaz boyunca devam edecek

Küçükçekmece Belediyesi, yaz aylarına açık hava konserleriyle merhaba diyor. Selçuklu Parkı Amfi Tiyatro, Kanarya Mahallesi Kadriye Moroğlu Lisesi Yanı, Fevzi Çakmak Meydanı, Cennet Kültür Merkezi Otopark Alanı ve Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek konserler serisi ilçede Temmuz ve Ağustos aylarında da devam edecek. Açık hava konserleri, pandemi tedbirleri çerçevesinde HES Kodu sorgulaması, ateş ölçümü ve maske kontrolleri eşliğinde yapılacak.

Birbirinden ünlü isimler sahne alacak

Uzun bir pandemi sürecinin ardından Açık hava konserlerinde Küçükçekmecelilerle buluşacak olan birbirinden ünlü isimler, Pinhani, Melihat Gülses, Niyazi Koyuncu, Zeynep Bakşi Karatağ, Ahmet Aslan, Rumeli Ekrem, Necati ve Saykolar ve Kendinden Hallice/ Emre Fel yaz konserleriyle Küçükçekmecelileri müziğe doyuracak. - İSTANBUL