KÜÇÜKÇEKMECE'DE YÜZDE 96 ENGELLİ KİŞİNİN AKÜLÜ ARABASINI PARÇALAYIP ÇALDILAR - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YÜZDE 96 ENGELLİ KİŞİNİN AKÜLÜ ARABASINI PARÇALAYIP ÇALDILAR

Küçükçekmece'de kağıt ve plastik toplayan bir grup, engelli bir kişinin akülü tekerlekli arabasını parçalayıp çaldı.

Küçükçekmece'de kağıt ve plastik toplayan bir grup, engelli bir kişinin akülü tekerlekli arabasını parçalayıp çaldı. Mağdur olan 44 yaşındaki yüzde 96 engelli Ömer Bekir Kazan, sürekli vakit geçirdiği arabasına yeniden kavuşmak istiyor.

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Olay 3 Temmuz sabahı saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Köprü Sokak'ta meydana geldi. Sokak köşesindeki binada ailesiyle yaşayan ve doğuştan fiziksel engeli olan 44 yaşındaki Ömer Bekir Kazan'ın akülü arabası, kağıt ve plastik toplayan kişiler tarafından kilitli olduğu depodan alınarak parçalara ayrılıp çalındı. Akülü arabadan geriye ise hırsızların bıraktığı parçaları kaldı.

"BİR HAFTADIR SOKAĞA ÇIKAMIYORUM"

Sabah saatlerinden gece saatlerine kadar sokakta vakit geçirdiği akülü tekerlekli arabasının kullanılamaz hale getirilerek parçalarının çalınmasıyla mağdur olduğunu ifade ede Ömer Bekir Kazan, "Yüzde 96 engelliyim.  Bir hafta önce özel koltuğu olan akülü arabamı çaldılar ve bunu parçalayıp hurdacıya satmışlar. Normal zamanda ben kahvaltıyı yapıp çıkardım, gece bir buçuğa kadar sokakta gezerdim. Ama şimdi bir haftadır sokağa çıkamıyorum, kimseyle görüşemiyorum, sohbet edemiyorum. Maalesef şu anda elimi kolumu bağladılar. Bu tip araba Türkiye'de yok, koltuğu özel. Ben üniversiteyi bitirdim. Buna sevineceğim yerde akülü arabamın çalınmasına üzüldüm. Ne diyeyim bilmiyorum, sözün bittiği yere geldik. Engellinin eli ayağı olan bir arabayı parçalamak insanlığa sığmaz. Ben şimdi burada mahsur kaldım, nasıl yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. 4 kitap yazdım. O arabayla gezerken kitaplarımı tanıtıp satıyordum. En azından oyalanıyordum. Kendime bir uğraş benim için. Acımasız bir toplum olduk, insanlığımızı kaybettik." dedi.

Anne Sebat Kazan ise, "Çok üzgünüz, evladımın bütün hayalini öldürdüler. Sokağa çıkamıyor. Kullandığı araba gibi burada hiç bulamıyoruz. Hollanda'dan bize getirilmişti, bunu Cumhurbaşkanımızın duymasını istiyoruz. Devamlı kullanıyordu. Sabah çıkıyordu maça gidiyordu" ifadelerini kullandı.

Akülü tekerlekli arabayı çalan kişiler sokaktaki başka bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, üç kişinin kağıt topladıkları el arabası ile akülü arabayı taşıdıkları görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Şüphelilerin el arabalarıyla olay yerinden ayrılmaları

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-Ömer Bekir Kazan röportaj

-Anne Sebat Kazan röportaj

-Ömer Bekir Kazan'ın arabada otururken çekilmiş fotoğrafı

-Baba Selahattin Kazan'ın geriye kalan parçaları incelemesi

-Akülü arabadan geriye kalan parçalar


- İstanbul
Küçükçekmece, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE YÜZDE 96 ENGELLİ KİŞİNİN AKÜLÜ ARABASINI PARÇALAYIP ÇALDILAR - Son Dakika
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