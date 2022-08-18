Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Meydanı 'nda bulunan bir sitede yaşandı. Meydanda bulunan sitenin eski yönetimi ile yeni yönetimi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralı sayısı 13'e yükseldi.

Kaynak: İHA

Halkalı Meydanı, Küçükçekmece, Halkalı, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.