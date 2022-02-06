Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

BAŞKAN VE PERSONEL ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI, MÜDÜR TUTUKLANDI

Çanakkale'de dün 'irtikap' suçlamasıyla gözaltına alınan Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan ve Fen İşleri personeli M.Ö., Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fen İşleri Müdürü Metin Ertek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.