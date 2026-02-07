Kudüs Patriği'nden İsrail'in Saldırılarına Tepki - Son Dakika
Kudüs Patriği'nden İsrail'in Saldırılarına Tepki

07.02.2026 00:10
Patrik 3. Theophilos, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını ve Hristiyanlara yönelik kısıtlamaları kınadı.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını artırdığını ve son saldırıların Hristiyan çoğunluklu beldelere kadar uzadığını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Patrik 3. Theophilos, Kudüs'te yabancı diplomatlarla bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeler konuşuldu.

Theophilos, Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, İsrail saldırıları sonucu orada oluşan yıkımdan sonra yeniden imar için sarf edilen uluslararası çabaların önemine işaret etti.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te seyahat özgürlüğü ve ibadet özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalara dikkati çeken Theophilos, söz konusu kısıtlamalardan Hristiyanların dini etkinliklerinin de olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bu topraklardaki kutsal mekanlara ulaşım hakkının 2 bin yıllık inanca dayanan ve mevcut düzenlemelerde güvence altına alınmış kutsal bir hak olduğunu dile getiren Theophilos, İsrail'in zorunlu askeri önlemlerini "dini ritüellere yönelik kabul edilemez ihlaller" olarak nitelendirdi.

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria ve Kudüs'te artan saldırılarını hatırlatan Theophilos, İsraillilerin son zamanlardaki saldırılarının Batı Şeria'da Filistinli Hristiyanların çoğunlukta olduğu beldelere de uzadığına işaret etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistinliler, bu saldırıların İsrail'in Batı Şeria'yı resmen ilhak etmesinin önünü açtığı ve bunun da Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan iki devletli çözüm ihtimalini tamamen ortadan kaldıracağı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

