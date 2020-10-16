Kula İYİ Parti Belediye Meclis Adayı, kamyonetin çarpması sonucu öldü - Son Dakika

UŞAK'ın Eşme ilçesinde, otomobiliyle yol kenarında park halinde duran Hüseyin Çalık (52), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çalık'ın geçen yılki yerel seçimlerinde Kula'da İYİ Parti'den Belediye Meclis Üyesi Adayı olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Eşme Göleti civarında meydana geldi. A.H.'nin kullandığı 43 KC 694 plakalı kamyonet virajda kontrolden çıktı. Kamyonet önce yol kenarındaki 45 RA 6362 plakalı otomobile ardından otomobilin sürücüsü Hüseyin Çalık'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerine ilk müdahalesi yapılan Çalık, Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çalık, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Çalık'ın Kula'da tarım aletleri ticareti yaptığı ve 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı İYİ Parti'den Kula'da Belediye Meclis Üyesi adayı olduğu öğrenildi.