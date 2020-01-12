Kulağı ve yüzü kesilen köpek sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Kulağı ve yüzü kesilen köpek sağlığına kavuştu

6 saat önce

Gaziantep'te bir hafta önce kulağı ve yüzü kesilmiş halde bulunan köpek, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Fakültesinde ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kulağı ve yüzü kesilen köpek sağlığına kavuştu, System.String[]

Gaziantep'te bir hafta önce kulağı ve yüzü kesilmiş halde bulunan köpek, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Fakültesinde ameliyatla sağlığına kavuştu.

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) bahçesine bir çuval içerisinde bırakılan yaralı köpek, buradaki tedavisinin ardından götürüldüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ameliyat edildi.

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin tedavisinin devam ettiği Hatay MKÜ Veteriner Fakültesinde Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ başkanlığında ve iki doktor eşliğinde zorlu bir operasyon geçirdiğini söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve köpeğin sağlığının iyiye gittiğini ifade eden Güneş, emeği geçen MKÜ Veteriner Fakültesi doktorlarına ve ekibine teşekkür etti.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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