Son Dakika Haberleri: Kulp Kaymakamı Aydın'dan içme suyu çalışmalarıyla ilgili inceleme
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Kulp Kaymakamı Aydın'dan içme suyu çalışmalarıyla ilgili inceleme

13 dakika önce

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Çakıllı, Avcılar, Yoldurağı ve Çalıdüzü köylerinde yürütülen içme suyu çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Kulp Kaymakamı Aydın'dan içme suyu çalışmalarıyla ilgili inceleme, System.String[]

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Çakıllı, Avcılar, Yoldurağı ve Çalıdüzü köylerinde yürütülen içme suyu çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Aydın, 2019 yılı KÖYDES yatırımları kapsamında 4 köyün sağlıklı içme suyuna kavuşması amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Aydın, ilçeye bağlı köylere sağlıklı su verilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Çalışmaları takip ederek, eksikliklere müdahale ettiklerine işaret eden Aydın, "Bu köylerde içme suyu ile ilgili çalışmalar kısa sürede tamamlanıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Aydın'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özkan Sarı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdulhadi Çakır, Siirt Plan ve Proje Şube Müdürü İbrahim Pişken ile kurum personeli eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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