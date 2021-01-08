Kulp'ta bir araya gelen mahalle gençlerinden temizlik kampanyası - Son Dakika

Kulp ilçesinde bir grup genç, mahallede çevre temizliği yaptı.

İlçeye bağlı Uzunova Mahallesinde yaşayan bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet ederek mahallede temizlik kampanyası başlattı.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği gençler, ellerine aldıkları çöp torbaları ve çeşitli aletlerle mahallelerinin yanı sıra buraya bağlı Sivrice mezrası ve mezarlığı temizledi.

Gençlerden Haşim Demir, daha temiz bir mahalle için başlattıkları kampanyaya kısa sürede verilen desteğin büyüdüğünü söyledi.

Demir, "Mahalle içerisinde bulunan çöpleri toplayarak temiz bir alan bıraktık. Destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi